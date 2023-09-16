اليونان تعزي المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا العاصفة دانيال

قدمت اليونان اليوم السبت تعازيها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الأحد الماضي.

وذكرت رئاسة المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها "تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت برقية تعزية من رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيلا روبولو"، وأخرى من رئيس وزرائها "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وتضامنهما وصادق مواساتهما لسيادته وللشعب الليبي بضحايا العاصفة التي ضربت برقة.

وأضاف البيان أن روبولو وميتسوتاكيس أكدا وقوف اليونان حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية، واستعدادهما لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة، متمنيان العثور العاجل للمفقودين، وتعافي الجرحى، ومعالجة الأضرار، وأنهما على ثقة بأن الشعب الليبي سيقف على قدميه قريباً وسيخرج أقوى من هذه المحنة.