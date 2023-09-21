حملة تموينية للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئر العبد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية مكبرة برئاسة أماني رسلان، مدير عام المديرية، للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئر العبد، للتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها، وكذلك مطابقة الفواتير بالمنتجات المعروضة، بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وضمت الحملة الأجهزة الرقابية بالمديرية والأجهزة الرقابية ببئر العبد وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين.

بدون فواتير

وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط الآتى:

- تحرير محضر رقم لعدم وجود ترخيص وحيازة وعرض وبيع أرز مستورد هندي بدون فواتير ومجهول المصدر كمية قدرها 4.675 طن (187 جوالا).

كما تم تحرير محضر حيازة وبيع دقيق مدعم كمية قدرها 165 كيلو محظور تداوله في الأسواق، وتم تسليم المحاضر، وجار العرض على النيابة العامة.