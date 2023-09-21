عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئر العبد

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الاسواق والمحلات ببئر العبد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية مكبرة برئاسة أماني رسلان، مدير عام المديرية، للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئر العبد، للتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها، وكذلك مطابقة الفواتير بالمنتجات المعروضة، بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد  عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. 

وضمت الحملة الأجهزة الرقابية بالمديرية والأجهزة الرقابية ببئر العبد وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين.

بدون فواتير

وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط الآتى:

- تحرير محضر رقم لعدم وجود ترخيص وحيازة وعرض وبيع أرز مستورد هندي بدون فواتير ومجهول المصدر كمية قدرها 4.675 طن (187 جوالا). 

كما تم تحرير محضر حيازة وبيع دقيق مدعم كمية قدرها 165 كيلو محظور تداوله في الأسواق، وتم تسليم المحاضر، وجار العرض على النيابة العامة.

txt

«تعليم شمال سيناء» تتابع جاهزية المدارس في جنوب الشيخ زويد ورفح للعام الجديد

بئرالعبد حملة تموينية الاسواق السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

رسميًا.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي| مستند

فاروق جعفر: نفسي أعمل حضانة فى الزمالك

فى الأهلى ومصر.. الهيئة تكشف ضوابط التبرعات للمرشحين لرئاسة الجمهورية

دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ