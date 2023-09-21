بطائرة مسيرة إسرائيلية.. مصرع شخصين قرب الجولان السورية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الخميس، إن طائرة مسيّرة إسرائيليّة نفّذت هجوما في بلدة بيت جن قرب الجولان، التي تقع جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أنه تم اغتيال شخصين من حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ، أن وقع انفجار وقع في بلدة بيت جن، نتيجة قيام طائرة إسرائيلية بدون طيار بإطلاق النار على شخصين، كانا يستقلان دراجة نارية.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن ‏المستهدفين في عملية الاغتيال، هما عنصران في حركة "الجهاد الإسلامي"، وهما علي عكاشة أبو جراح، وزاهر السعدي أبو علاء.

وأشارت المصادر إلى أنه "نتيجة للهجوم، قُتل شخصان في البلدة الواقعة على بعد 11 كيلومترًا، من الحدود مع إسرائيل".