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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد | أمطار غزيرة في إسبانيا وثلوج كثيفة في السويد

صدى البلد

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة إنيستا الإسبانية ظهر أمس ، في إجبار مئات الأشخاص على الجلاء عن منازلهم، وإلحاق أضرار بتعاونية للنبيذ وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

وتركز حجم الأضرار في المناطق التي تأثرت بالضغط المعزول على مستويات عالية، (والمعروف في إسبانيا باسم "دانا")، لشهر سبتمبر من سنة 2021. أما في السويد فقد شهدت  مناطق من جنوب البلاد أجواء خريف معتدل، بلغت فيه درجات الحرارة 20 درجة مائوية، في حين شهدت كيرونا شمال البلاد تساقطات مهمة للثلوج، ارتفع سمكها في بعض المناطق نحو 40 سنتمترا.

 وفرضت حالة الطقس إلغاء النقل المدرسي، فيما انعدمت الحركة المرورية.

 

 

 

الأمطار الغزيرة الحركة المرورية حالة الطقس جنوب البلاد درجات الحرارة

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