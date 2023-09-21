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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية تعقد دورة تدريبية عن "التربية الأسرية الإيجابية"

أمانة حزب مصر أكتوبر
أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية تعقد دورة تدريبية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، دورة تدريبية عن "التربية الأسرية الإيجابية"، وذلك في مقر الأمانة بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

وجاءت الدورة التدريبية، تحت إشراف أمانة المرأة بالمحافظة، بقيادة مروة حافظ، حيث شاركت الدكتورة نيڤين بباوي مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط، وبحضور بعض الأعضاء والمسؤولين بالأمانة بجانب العديد من المهتمين بمجال رعاية وتربية الأطفال.

ويأتي هذا التدريب ضمن فعاليات الألف يوم الذهبية في حياة الطفل والتي تهدف إلى الاهتمام بتربية وتنشئة الطفل.

وتمتد ندوات "التربية الإيجابية" لتشمل مواضيع هامة مثل مبادئ التربية للأطفال والتواصل بين الزوجين والاعتناء بمقدمي الرعاية ومراحل نمو الطفل النفسية والاجتماعية والتغذية السليمة وصحة الطفل وغيرها من الموضوعات الهامة. ومع نهاية اليوم تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا على الحضور.

حزب مصر أكتوبر محافظة الاسكندرية التربية الأسرية الإيجابية دورة تدريبية الدكتورة جيهان مديح

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