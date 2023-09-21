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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوى قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

صدى البلد

وصل فريق نادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وفي إطار حرص نادي بيراميدز على القيام بدوره المجتمعي، حرص على تواجد أطفال مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ في استقبال اللاعبين، وكذلك النزول معهم لأرض الملعب قبل بداية اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري الممتاز.

يفقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من الغيابات في صفوفه ما بين الإصابة والإيقاف قبل مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتشهد قائمة الفريق غياب: 
محمد الشيبي .. للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي
أحمد توفيق .. بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين
محمد رضا بوبو .. بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن 
إسلام عيسى .. بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين 
أسامة جلال .. لمزيد من الجاهزية البدنية.

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