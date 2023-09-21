وضع قبر قائد فاجنر تحت الحراسة المشددة على مدار الساعة.. ماذا يحدث؟

تم تشديد الإجراءات الأمنية عند قبر رئيس مجموعة فاجنر الروسية السابق، يفجيني بريجوجين، حسبما صرح أحد عمال المقبرة لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”.

وحسب صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”، تم تركيب نقطة حراسة وكاميرا مراقبة بعد حادث سرقة كمان من موقع الدفن في مقبرة بروخوروفسكوي في سانت بطرسبرج.

وتعد هذه الآلة من رموز مجموعة فاجنر، التي يطلق على مقاتليها لقب “الموسيقيون” نسبة إلى الاسم الذي تشترك فيه “PMC” مع الملحن الألماني الكلاسيكي ريتشارد فاجنر.

وظهر كمان ومطرقة ثقيلة، رمز آخر لمجموعة فاجنر، عند قبر بريجوجين بعد أيام قليلة من دفنه في 29 أغسطس، حسبما يتذكر عامل المقبرة.

ومع ذلك، ادعى أن الآلة الموسيقية، التي وصفها بأنها تبدو “باهظة الثمن”، قد “سرقت” في اليوم التالي.

وبحسب العامل، فقد شوهد سائق دراجة وهو “يبتعد” عن الموقع وقت وقوع الحادث، لكن لم يتم العثور على الجاني.

وكشف الموظف أنه “بعد ذلك، تم وضع كاميرا مراقبة وكابينة حراسة عند قبر بريجوجين. الآن هناك حارس أمن في الخدمة هناك 24/7”.

وقال العامل إنه على علم بأن الإجراءات تم تنظيمها من قبل أعضاء فاجنر، الذين حصلوا على موافقة إدارة المقبرة.

وعندما سُئل عن مكان وجود المطرقة، أجاب عامل المقبرة بأنها لا تزال عند القبر.