عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع قبر قائد فاجنر تحت الحراسة المشددة على مدار الساعة.. ماذا يحدث؟

قائد فاجنر
قائد فاجنر

تم تشديد الإجراءات الأمنية عند قبر رئيس مجموعة فاجنر الروسية السابق، يفجيني بريجوجين، حسبما صرح أحد عمال المقبرة لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”.

وحسب صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”، تم تركيب نقطة حراسة وكاميرا مراقبة بعد حادث سرقة كمان من موقع الدفن في مقبرة بروخوروفسكوي في سانت بطرسبرج.

وتعد هذه الآلة من رموز مجموعة فاجنر، التي يطلق على مقاتليها لقب “الموسيقيون” نسبة إلى الاسم الذي تشترك فيه “PMC” مع الملحن الألماني الكلاسيكي ريتشارد فاجنر.

وظهر كمان ومطرقة ثقيلة، رمز آخر لمجموعة فاجنر، عند قبر بريجوجين بعد أيام قليلة من دفنه في 29 أغسطس، حسبما يتذكر عامل المقبرة.

ومع ذلك، ادعى أن الآلة الموسيقية، التي وصفها بأنها تبدو “باهظة الثمن”، قد “سرقت” في اليوم التالي.

وبحسب العامل، فقد شوهد سائق دراجة وهو “يبتعد” عن الموقع وقت وقوع الحادث، لكن لم يتم العثور على الجاني.

بعد تصنيفها إرهابية| بريطانيا تحظر فاجنر.. وتحذر من الانضمام إليها

الداخلية البريطانية تضع مسلحي فاجنر الروسية على قائمة المنظمات الإرهابية

وكشف الموظف أنه “بعد ذلك، تم وضع كاميرا مراقبة وكابينة حراسة عند قبر بريجوجين. الآن هناك حارس أمن في الخدمة هناك 24/7”.

وقال العامل إنه على علم بأن الإجراءات تم تنظيمها من قبل أعضاء فاجنر، الذين حصلوا على موافقة إدارة المقبرة.

وعندما سُئل عن مكان وجود المطرقة، أجاب عامل المقبرة بأنها لا تزال عند القبر.

بريجوجين مجموعة فاجنر قائد فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

15 محاولة في أسبوع.. القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية شرسة على لوجانسك

روسيا تعلن فرض قيود على تصدير البنزين ووقود الديزل

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

بعد انتهاء الاجتماع| أذربيجان تسلم أرمينيا مسودة اتفاق السلام.. وكاراباخ: الجميع تخلوا عنا

عاجل.. القبض على المشتبه بهم بإنهاء حياة الجنود الروس في ناجورنو كاراباخ

عاجل.. سويسرا تحظر ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد

بعد مقتل جنود روس.. اتصال هاتفي عاجل بين بوتين ونظيره الأذربيجاني| تفاصيل

الملك تشارلز: سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

ترشيحاتنا

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

أول رد فعل من شوبير بعد تقدم بيراميدز على الزمالك

ضربة ثابتة.. عبد الله السعيد يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في مرمى الزمالك

شكري: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ