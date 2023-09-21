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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

مرت 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في المباراة المقامة حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

 

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة وصلت لـ 65  % مقابل 35 % لصالح فريق الاتحاد السكندري.

 

فيما اكتفي الفريقان بغلق الدفاعات وانحسار اللعب في نصف الملعب دون وجود هجمات حقيقة على المرمي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.


تشكيل الاتحاد السكندري


حراسة المرمى:المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط : مورو ساليفو- بلال السيد – خالد الغندور – رجب عمران – احمد عيد.

خط الهجوم: كريستوفر مابولولو.

البدلاء:
عمر صلاح – أحمد غنيم – أحمد عادل ميسي – هاني الطامي – عمرو صلاح – احمد ياسين – فرانك الان – فان ديرك.

سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري الدوري الممتاز

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