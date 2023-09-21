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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاف بين أوكرانيا وبولندا.. والسبب أزمة الحبوب| تفاصيل

الحبوب
الحبوب

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن تفاقم حدة الخلاف بين أوكرانيا وبولندا بسبب أزمة الحبوب الأوكرانية.

 

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وأوضح التقرير أنه هناك خلاف مستمر بين  اوكرانيا وبولندا ، حيث اتهم  الرئيس الأوكراني بولندا بحصار إمدادات الحبوب من بولندا إلى الاتحاد الأوروبي

 

وتابع التقرير أن بولندا أعلنت وقف تسليح كييف من أجل تحديث ترساناتها العسكرية الخاصة وتعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء البولندي. 

 

وأكمل التقرير أن رئيس وزراء بولندا أكد  أن جيش بلاده يجب أن يصبح أحد أقوى الجيوش البرية في أوروبا في أقرب وقت ممكن، في ضوء مخاوف وارسو من أن تصبح المحطة التالية لموسكو حال المساعي العسكرية الروسية في كييف. 

 

أوكرانيا بولندا كييف وارسو اخبار التوك شو

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