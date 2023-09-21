شاهد| خناقة أوسوريو ومدحت عبد الهادي مع مسؤولي بيراميدز بعد تعادل الزمالك اليوم

داخل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لصفوف نادي الزمالك برفقة مدحت عبد الهادي في مشاجرة قوية مع الجهاز الإداري في صفوف نادي بيراميدز، عقب إطلاق صافرة انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، في واحدة من المباريات المثيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

خناقة بين أوسوريو ومسؤولي بيراميدز بعد التعادل في مباراة اليوم

وأطلق حكم لقاء الزمالك وبيراميدز صافرة انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، إذ افتتح عبد الله السعيد شريط الأهداف لصفوف النادي السماوي في الشوط الأول، قبل أن ينجح نادي الزمالك بعد إجراء تبديلات مميزة في الشوط الثاني في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كلا من إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، وتمكن الفريق السماوي من تسجيل هدف التعادل قبل انتهاء المباراة عن طريق رمضان صبحي.

ورصدت كاميرا قناة العربية، مشاجرة قوية بين كلا من أوسوريو ومدحت عبد الهادي عقب انتهاء المباراة بين الفريقين، حيث يظهر في الكاميرا اتجاه مدحت عبد الهادي وأوسوريو إلى مكان وقوف الجهاز الفني لصفوف نادي بيراميدز، ومن ثم تبدأ الاشتباكات ليتدخل اللاعبين ومسؤولي الجهاز الفني من الفريقين لفض الأزمة.

وفي سياق منفصل، قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إن فريقه واجه منافسا قويا جدا في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة وأن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقه الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح ولكنه سجل هدفا من ركلة ثابتة.

وتابع: أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح،في مباراة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية أهدر إبراهيما نداي أربع فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح من التسجيل في لقاء اليوم".

وقال أوسوريو:" لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين.