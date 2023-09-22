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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري يضع روشتة لوقاية الأطفال من الأمراض قبل دخول المدارس

صدى البلد

أيام قليلة ونستقبل عام دراسي جديد، ويبدأ الأطفال في الذهاب الي المدرسة والاختلاط مع عشرات من أقرانهم في الفصل.


في هذا السياق، أكد الدكتور أيمن سالم استشاري أمراض الصدر ورئيس قسم الصدر بقصر عيني سابقا، أنه يحب الاستعداد قبل دخول المدارس وذلك بأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك لعل اهمها تطعيم الإنفلونزا الموسمية فهو هام من أجل تقليل الأعراض عند الإصابة بالانفلونزا وسرعة مقاومة الجسم لها، كنوع من الوقاية.


وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن الاعتماد على الغذاء الصحي لرفع المناعة أمر ضروري وحتمي فالطفل يجب أن يتناول الأطعمة المغذية وليست الوجبات السريعة ويجب التركيز على المشروبات والاطعمة التي تعمل على كفاءة جهاز المناعة ورفع المناعة في الجسم من أجل مقاومة الأمراض مثل العسل بحبة البركة على سبيل المثال وليس الحصر.


وأوضح استشاري أمراض الصدر أنه يجب أن يعتاد  الطفل على النظافة الشخصية من غسيل يديه باستمرار طوال تواجده فس المدرسة و عند عودته يجب على الفور الاستحمام بالماء الدافىء والصابون، وقص اظافره باستمرار، كما يجب أن يكون معه في الحقيبة دائما مطهر اليدين أو الكحول من أجل تعقيم المنضدة التي يجلس عليها .


وفي السياق نفسه أشار الدكتور أيمن السيد سالم إلى أهمية ارتداء الكمامة خاصة عند تواجده مع اصدقاؤه في الفصل لانه قد يكون الفصل مكدس بعدد كبير وضخم من الأطفال لاسيما في المدارس الحكومية والتجريببة.


وأوصى سالم، الآباء والأمهات أنه بظهور أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة أو ألم في الحلق أو صعوبة التنفس أو ضيق في الصدر لدى أطفالهم بسرعة الذهاب الي الطبيب المختص من أجل تلقي العلاج الصحيح، وعلى جانب آخر يجب الا يذهب الطفل المريض الي المدرسة مهما كانت ظروف الاب والام وعلى المدارس الا تستقبل تلك الأطفال المرضى لأنهم من الممكن أن يتسببوا في عدوى لغيرهم من الأطفال.

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