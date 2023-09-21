عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد| جولة رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في معرض سيتي سكيب

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار.

 

واستقبل المعرض في يومه الثاني المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية في ثاني أيام معرض سيتي سكيب مصر. 

ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(3)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(3)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(2)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(2)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(1)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(1)
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM
WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM
سيتي سكيب معرض سيتي سكيب مصر الشركات العقارية المطورين العقاريين المهندس طارق شكري لجنة الاسكان بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

برج الميزان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. توقع بعض التحديات اليوم

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ