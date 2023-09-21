شاهد| جولة رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في معرض سيتي سكيب

انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار.

واستقبل المعرض في يومه الثاني المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية في ثاني أيام معرض سيتي سكيب مصر.

ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(3)

WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(2)

WhatsApp Image 2023-09-21 at 11.27.54 PM(1)