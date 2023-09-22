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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبلنا 654 طائرة.. مدير مطار طابا: زيادة في حركة التشغيل خلال الأعوام الأخيرة

مدير مطار طابا وجولة
مدير مطار طابا وجولة رئيس الوزراء

كشف اللواء طيار محمد راشد مدير مطار طابا الدولي، أن المطار شهد حركة متزايدة للركاب خلال الأعوام الأخيرة، حيث استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 654 طائرة، مشيرا إلى أن المطار شهد تطويرات كبيرة على كافة مرافقه وقطاعاته.

جاء ذلك خلال شرح حول إمكانيات مطار طابا الدولي، أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال زيارته أمس للمطار، ضمن جولة تفقديه لمدينة طابا.

واستعرض الطيار محمد راشد جهود التحديث التي تمت داخل المطار، وشملت منظومة الكاميرات والأنظمة الأمنية لتغطية مبنى الركاب من الداخل والخارج، وكذا موقف تطوير أجهزة الكشف عن الحقائب والتي تبلغ 6 أجهزة، إلى جانب 12 جهازاً للكشف عن المعادن، وجهازين للكشف عن المتفجرات، وجهاز للفحص الحيوي الشامل لوظائف الجسم للأغراض الوقائية، كما استعرض موقف المنشآت الحيوية بالمطار ومكونات البنية التحتية به.

بالإضافة أيضا، إلى المشروعات التي تم تنفيذها بمطار طابا الدولي، وشملت رفع كفاءة الممرات، وإنارة الطريق الرئيسي، وإحلال منظومة مكافحة الحريق، ورفع كفاءة منظومة شبكة الجهد المتوسط، وتركيب وتشغيل منظومة الكاميرات الأمنية.

ويبعد مطار طابا الدولي، عن مدينة طابا بنحو 37 كم، وعن مدينة نويبع بنحو 100 كم، وتصل مساحته لحوالي 5.7 ألف فدان، حيث يضم صالة السفر بمساحة 1125 م2 وبها 450 مقعدا وكافتيريا وأسواق حرة، وصالة الإجراءات بمساحة 1320 م2 تضم 6 كاونترات لإتمام إجراءات السفر و 2 كاونتر للجوازات وسير الحقائب، وساحة انتظار سيارات بمظلة تسع 60 سيارة أو 15 اتوبيسا كبيرا أو 25 اتوبيسا صغيرا، كما تبلغ مساحة صالة الوصول الدولي والمحلي 1350 م2 وتضم 3 كاونترات جوازات، وسير حقائب، وأسواق حرة، كما توجد صالتي انتظار بإجمالي 400 مقعد.
 

مطار طابا مطار طابا الدولي رئيس الوزراء مدينة طابا

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