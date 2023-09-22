انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم

انطلقت اليوم الجمعة بطولة السهم الفضي للقوس والسهم على ملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 212 لاعبا يمثلون 12 هيئة.

وتعد هذه البطولة من البطولات المسجلة في الاتحاد الدولي للقوس والسهم، ويشارك في البطولة لاعبون من أندية الصيد المصرى بالدقى وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية وإتحاد الشرطة الرياضى والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو والشمس وطلائع الأسطول.

وتقام اليوم منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي والمركب، وتقام غدا منافسات الناشئين والناشئات في كافة المراحل العمرية المختلفة.

وحرص أعضاء الاتحاد المصري للقوس والسهم على التواجد في اليوم الأول لانطلاق البطولة، وستختتم غدا المنافسات على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين في ختام المنافسات.