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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل لقاء المقاولون

صدى البلد

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة تواجد جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق، و تحدث أوسوريو في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول  في مباراة الأمس أمام بيراميدز، مؤكدا أنه كان يتمني أن يخرج الفريق فائزا ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وشدد أوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية، و بعض المتطلبات الخاصة من اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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