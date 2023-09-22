فقرة تأهيلية لمصطفى شلبي وعبدالله جمعة فى مران الزمالك

أدى مصطفى شلبي و عبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تأتي هذه الفقرة وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، واكتفى اللاعبان بأداء التدريبات الخاصة فقط وفقا لقرار المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .