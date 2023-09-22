التشكيل الرسمي لقمة أهلي جدة والنصر في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا أهلي جدة والنصر، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوراد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – ديمرال – إيبانز – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – فيجا

خط الهجوم: رياض محرز – فيرمينو – سانت ماكسيمان.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكيس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبيري – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.