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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ3 مليارات دولار.. أسيوط لتكرير البترول: حولنا 3.3 مليون طن خام إلى منتجات للسوق المحلي

مصفاة تكرير بترول
مصفاة تكرير بترول -صورة أرشيفية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التطور التي تشهده المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط ساهم في إحداث نقلة نوعية بالمنطقة، لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة في الوفاء باحتياجات أهالي أسيوط ومشروعات التنمية والنمو في صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، مشيرا إلى أن  مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسي ومجمع أنوبك للسولار الجاري تنفيذه يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام ، وأيضا التقدم الذى تحقق في تطبيق البرنامج الرقمي المتكامل لإدارة مصافى التكرير  بمصفاة أسيوط ، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط في التنمية المجتمعية .

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 . وضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس .

وأكد الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ،أن مصفاة تكرير أسيوط نجحت في تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام إلى منتجات بترولية للسوق المحلي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة.

مستهدفات مستقبلية 

 

وأضاف الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، خلال استعرض أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2022-2023 أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها التي تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها ،من أهمها مشروعي مجمع التقطير الجوي بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه ، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتي التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.

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