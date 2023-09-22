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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

910 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من 910 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 277.23 مليون درهم منها 17 رهنا للأراضي بقيمة 150.38 مليون درهم و87 رهنا للفلل والشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 مليون درهم.

دبي الشقق والفلل مليون درهم منطقة البرشاء درهم

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