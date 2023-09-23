انفصال.. رواية جديدة عن الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (انفصال) تأليف: كيتي كيتامورا، ترجمة: تانيا حريب.

تسرد رواية "انفصال" أحداثاً مؤلمة ومثيرة للقلق حول العلاقات والخيانات الزوجية، فتكشف ما يفصلنا عن الحياة الخاصة للآخرين. تدفعنا الكاتبة كيتي كيتامورا بشوق رائع إلى معرفة تجربة امرأة على حافة الهاوية، انفصلت عن زوجها سراً لأسباب لم نعرفها، ثم تتلقى خبراً أن زوجها السابق مفقود في منطقة نائية، فتحتفظ بالانفصال لنفسها وتبدأ رحلتها الإنسانية في البحث عنه.

تدور أحداث هذه الرواية حول الهوة التي تفصلنا عن حياة الآخرين والقصص التي نبتكرها لإخفاء مشاعرنا الحقيقية، فلم يبق فيها سوى التلاعب والسيطرة والشعور بالذنب والطاعة والإذلال والخضوع، والقليل من الحب أو الصداقة بين الشخصيات.

رواية (انفصال) تأليف: كيتي كيتامورا، ترجمة: تانيا حريب. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.