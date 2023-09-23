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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بإجمالي 768 شركة.. 513 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للاتحاد الأوروبي خلال7 أشهر

صدى البلد

نمت صادرات مصر من الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي  خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 513 مليون دولار.

واضاف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه  أن  الاتحاد الأوروبي يعد ثاني اهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 وبقيمة بلغت 823 مليون دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار.


وذكر  أن  عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة  إلى الدول الأوروبية  بلغ حوالى 768 شركة في عام 2022 من بينهم 406 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار، وعدد 147 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار أمريكي بإجمالي بقيمة 718 مليون دولار بنسبة 87% من إجمالي الصادرات إلى الدول الأوروبية في عام 2022.

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