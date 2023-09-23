الرئيس الإيراني يهنئ قيادات المملكة في اليوم الوطني السعودي

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، قيادات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "رئيسي" أرسل برقيتين منفصلتين، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأضافت "فارس" أن السفارة الإيرانية في السعودية، أعلنت الرئيس إبراهيم رئيسي، بعث برقيتي تهنئة إلى العاهل السعودي وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتحتفل المملكة، اليوم السبت 23 سبتمبر، بـ اليوم الوطني السعودي 93، والذي يعد إحياء لذكرى توحيد المملكة تحت اسمها الحالي على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932.