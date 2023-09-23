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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تدعم مبادرة جوتيرش بشأن القضاء على الفقر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على هامش فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة. 

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أهم القضايا الدولية الراهنة ومختلف الأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها خاصة على الدول النامية حيث سجل الطرفان تطابق وجهات النظر حول ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على المعالجة الجذرية و على التضامن  والعدالة لمجابهة مختلف التحديات الماثلة خاصة في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية التونسي جدد التزام بلاده وإيمانها العميق بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لمبادرات ومقترحات الأمين العام في إطار "خطتنا المشتركة" لمواجهة التحديات المستجدة بما في ذلك دعوته لإصلاح الهيكل المالي الدولي بما يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم وحتى يمكن الدول النامية من النفاذ إلى التمويل الميسر بما يسهم في القضاء على الفقر ومجابهة تداعيات التغير المناخي، مجددا استعداد تونس لتعزيز التعاون مع المنظمة الأممية والإسهام في تحقيق هذه الاهداف وتعزيز الأمن والسّلم الدوليين. 

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعمه لتونس وتطلعه لتعزيز التعاون معها، ومثمنا إسهاماتها الفاعلة في معالجة المسائل والقضايا  المطروحة على جدول أعمال المنتظم الأممي، مستذكرا في هذا السياق المد التضامني الذي خصت به تونس اللاجئين إبان اندلاع الازمة في ليبيا سنة  2011.

الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار جوتيرش وزارة الخارجية التونسية

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