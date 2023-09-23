رونالدو: الجميع يقول إنني انتهيت.. لكني أثبت خطأهم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس: عبر حسابه على منصة ”أكس: "يقولون إن رونالدو انتهى.. لكن هذا ليس صحيحًا، سأستمر في اللعب حتى تقول ساقاي: كريستيانو، لقد انتهيت".

وأضاف: "لا يزال لدي الكثير، ما زلت أحب كرة القدم وتسجيل الأهداف، ما زلت أحب الفوز، يقولون إنني انتهيت ولكني ما زلت أثبت أن هذا غير صحيح".

وقاد رونالدو النصر للفوز على أهلي جدة، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والرابع للنصر في شباك أهلي جدة.