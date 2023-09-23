أنشيلوتي يعلن جاهزية فينيسيوس وبيلينجهام لموقعة أتلتيكو مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد جاهزية البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينجهام لمباراة أتليتكو مدريد، غدا الأحد، في الدوري الإسباني.



وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد:" فينيسيوس تدرب مع الفريق بالأمس، لقد أظهر حالة جيدة، اليوم تدرب بشكل جيد للغاية وسيكون ضمن الفريق، غدًا سنقرر الدور الذي يمكن أن يلعبه".

وأضاف:" بيلينجهام لم يكن على ما يرام يوم الخميس، لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي وسيكون حاضرا في المباراة".

وواصل:" الديربي دائمًا فرصة عظيمة، إنها مباريات خاصة، فريقان من العاصمة يتمتعان بجودة كبيرة، إنهم دائمًا رائعون للغاية مع الكثير من القوة، ومن الممتع رؤيتهم".



وأشار:" هدفنا هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث ومحاولة الفوز بالليجا، وليس الإضرار بأتلتيكو مدريد".