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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار انضباطي.. أوسوريو يرغب في استمرار استبعاد نجم دفاع الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن قرار المدير الفني اوسوريو باستبعاد لاعب الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “أوسوريو يرغب في استمرار استبعاد حسام عبد المجيد كقرار انضباطي.. وبعض اللاعبين يحاولون إنهاء الأمر بين الطرفين”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الغني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ للغياب عن المران الذي أقيم مساء امس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصة بهما، ومنحهما الجهاز الفني إذنا بذلك، على أن ينتظم اللاعبان اليوم، بشكل طبيعي، في التدريبات الجماعية.

 

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