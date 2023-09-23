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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: إنشاء أول مدرسة للثانوية التطبيقية التكنولوجية بالقليوبية

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، موافقة وزيري الاتصالات والتربية والتعليم رسمياً على انشاء أول مدرسة من نوعها على أرض القليوبية للثانوية التطبيقية التكنولوجية بهدف تخريج جيل جديد قادرعلى مواكبة الثورة التكنولوجية والتأهل لسوق العمل.

وأضاف بدوي، أن اللجان المشكلة من وزارات التربية والتعليم والاتصالات والمحافظة والأجهزة المعنية، استقرت على اختيار مدرسة ناصر الثانوية التجارية بمدينة طوخ لتكون مقراً للمدرسة التكنولوجية التطيبقية الجديدة.

ومن المنتظر أن تقبل المدرسة الجديدة ما بين 300 إلى 350 طالباً من كافة أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم اختيار المدرسة في مركز طوخ على وجه التحديد باعتبارها منطقة وسط بين شمال وجنوب القليوبية، ولذلك سيتم فتح باب القبول في المدرسة التكنولوجية لكل أبناء الأقليم وفق الضوابط والقواعد المعمول بها للقبول في مثل هذه النوعية من المدارس التكنولوجية الفريدة، والتي تعد أحد اهم النماذج المضيئة في التعليم النوعي الذي يؤهل لسوق العمل ويراعي متطلبات السوق فضلا عن الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم حاليا موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح احد المحاور الهامة في مصر، خلال تلك المرحلة، وهو امر يتطلب التوسع في انشاء مثل هذه النوعية من المدارس بالاقاليم.

وقال: إن هناك تخصصات مهمة للغاية في هذا القطاع سوف تتضمنها المدرسة التكنولوجية الجديدة .

ووجه بدوي، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التريبة والتعليم على استجابتهما لمطلبه بإنشاء المدرسة التكنولوجية الجديدة بالقليوبية.

النواب مجلس النواب الاتصالات التطبيقية التكنولوجية وزير الاتصالات

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