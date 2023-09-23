بعد برونزية منيع.. مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية ببطولة العالم للمصارعة

تمكن عبداللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم، بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2، في منافسات وزن 130 كجم.

وضمن منيع التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم.

ورفعت المصارعة المصرية رصيدها إلى 12 ميدالية في تاريخ مشاركتها ببطولة العالم، بواقع 3 ذهبيات و 3 فضيات و 6 ميداليات برونزية.

المصريون الحاصلون على ميداليات في بطولة العالم للمصارعة

محمود حسن: ذهبية المصارعة الرومانية وزن 57 كجم في ستوكهولم 1950

محمد عبد الحميد: برونزية المصارعة الرومانية وزن 52 كجم في ستوكهولم 1950

السيد قنديل: برونزية المصارعة الرومانية وزن 62 كجم في ستوكهولم 1950

مصطفى حميد منصور: ذهبية المصارعة الرومانية 62 كجم في اليابان 1961

كامل علي السيد: برونزية المصارعة الرومانية وزن 57 كجم في أوهايو 1962

محمد عبد الفتاح بوجي: برونزية المصارعة الرومانية وزن 84 كجم في إيران 2002



كرم جابر: فضية المصارعة الرومانية وزن 96 كجم في إيران 2002

كرم جابر: فضية المصارعة الرومانية وزن 96 كجم في الولايات المتحدة الأمريكية 2003

محمد عبد الفتاح بوجي: ذهبية المصارعة الرومانية وزن 84 كجم في الصين 2006

سمر حمزة: برونزية المصارعة الحرة النسائية وزن 76 كجم في النرويج 2021

سمر حمزة: فضية المصارعة الحرة النسائية وزن 76 كجم في صربيا

عبداللطيف منيع: برونزية المصارعة الرومانية وزن 130 كجم في صربيا.