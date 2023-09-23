بعد برونزية منيع.. مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية ببطولة العالم للمصارعة

تمكن عبداللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم، بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2، في منافسات وزن 130 كجم.
وضمن منيع التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم.
ورفعت المصارعة المصرية رصيدها إلى 12 ميدالية في تاريخ مشاركتها ببطولة العالم، بواقع 3 ذهبيات و 3 فضيات و 6 ميداليات برونزية.
المصريون الحاصلون على ميداليات في بطولة العالم للمصارعة
محمود حسن: ذهبية المصارعة الرومانية وزن 57 كجم في ستوكهولم 1950
محمد عبد الحميد: برونزية المصارعة الرومانية وزن 52 كجم في ستوكهولم 1950
السيد قنديل: برونزية المصارعة الرومانية وزن 62 كجم في ستوكهولم 1950
مصطفى حميد منصور: ذهبية المصارعة الرومانية 62 كجم في اليابان 1961
كامل علي السيد: برونزية المصارعة الرومانية وزن 57 كجم في أوهايو 1962
محمد عبد الفتاح بوجي: برونزية المصارعة الرومانية وزن 84 كجم في إيران 2002
كرم جابر: فضية المصارعة الرومانية وزن 96 كجم في إيران 2002
كرم جابر: فضية المصارعة الرومانية وزن 96 كجم في الولايات المتحدة الأمريكية 2003
محمد عبد الفتاح بوجي: ذهبية المصارعة الرومانية وزن 84 كجم في الصين 2006
سمر حمزة: برونزية المصارعة الحرة النسائية وزن 76 كجم في النرويج 2021
سمر حمزة: فضية المصارعة الحرة النسائية وزن 76 كجم في صربيا
عبداللطيف منيع: برونزية المصارعة الرومانية وزن 130 كجم في صربيا.