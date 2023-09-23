مقترحات لحل أزمة المدربين واللاعبين.. أبرز ما جاء في عمومية اتحاد السلة

عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السلة، عصر اليوم السبت، في مجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور ممثلي 29 ناديا، من أصل 30، وكان أبرز ما جاء في الجمعية العمومية، ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- التصديق على أعمال السنة المنتهية وخطة وبرامج العمل المنتهية في 30-6-2023.

3- التصديق على ما جاء بالميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية في 30-6-2023، وكذا مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2023-2024.

4- انتخاب عضوي مجلس الإدارة محمد إيهاب، وأيمن علي.

5- جرت مناقشة ملف البث التلفزيوني، وتقدم عدد من الأعضاء بعرض توصيات ومقترحات، وبناءً عليها تم تشكيل لجنة يترأسها العامري فاروق؛ لدعم تلك اللجنة في عرض مقترحاتها على مجلس الإدارة.

6- جرت مناقشة ملف المدربين واللاعبين المتعلق بنقابة المهن الرياضية، حيث أبدى أعضاء الجمعية العمومية شكرهم للاتحاد على ما قدمه من حلول مقترحة لحل تلك الأزمة.

7- توجيه التحية لكلًا من النادي الأهلي بعد تحقيق الفوز الإفريقي الأول في بطولة كأس العالم للأندية، ولنادي سبورتنج بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية سيدات لأول مرة في تاريخ مصر.