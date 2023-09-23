وزير الخارجية الروسي يتهم أمريكا بعرقلة السلام الفلسطيني الإسرائيلي.. ماذا قال؟

بكلمته أمام الأمم المتحدة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تفعل ما بوسعها لعرقلة السلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب لافروف بتطبيع الوضع في الشرق الأوسط يتطلب حلا أمميا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

أوضح لافروف أنه يؤيد الحل السياسي في السودان وتيسير الحوار المباشر بين الأطراف المتحاربة.

كما أتهم لافروف في كلمته أن الغرب يفعل ما بوسعه لمنع التعددية القطبية وإجبار العالم على ما وصفه بـ "لعبتهم الخاصة".

وقال لافروف أن الغرب يعتقد أنه متفوق على كل الدول ويرى أن أوروبا فقط "المتطورة والمزهرة.

لافروف: الغرب يرى أوروبا فقط "حديقة مزهرة" وبقية الدول "غابة أشواك".