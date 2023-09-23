اليوم الوطني 93 السعودي يجتاح تويتر مصر والسعودية.. وأنغام: يا رب ديم بيننا المحبة

تصدر هاشتاج #اليوم_الوطني_93_السعودي ، موقع التواصل الاجتماعي “إكس”- تويتر سابقا- في مصر والسعودية.

ومن جهتها، هنأت الفنانة أنغام، الشعب السعودي، باليوم الوطني السعودي.

وكتبت أنغام عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس: “‏كل عام وأهل المملكة العربية السعودية آمنين طيبين.. ويا رب ديم بيننا المحبة”.

بينما وجه الالاف من المصريين والسعوديين، رسالة تهنئة للمملكة؛ احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وتنوعت التغريدات ما بين: “‏من عامنا الأول إلى الثالث وتسعين.. توقف لنا الأمجاد صبح وعشية.. ‎#اليوم_الوطني_93_السعودي”.

“‏صوب عين الشمس حنّا مسافرين.. طبـعنـا طبـع التـحـدي ثابـتـيـن.. فيـنـا من حكامنـا قوة وحـسـم.. في الرخا وفي الشدايد جاهزين.. #اليوم_الوطني_93_السعودي #نحلم_ونحقق”.

‏"لا شيء كوطني.. كل من أتاه تمنى أن يكون واحدًا منه، صورهم تجوب العالم محتفلين بل ومفتخرين في ‎#اليوم_الوطني_93_السعودي ".