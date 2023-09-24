النشاط البدني في سن الشباب يحافظ على صحة القلب

النشاط البدني في سن الشباب يمتلك فوائد كبيرة لصحة القلب.. أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن ممارسة النشاط البدني النظامي والمنتظم يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

كشف موقع هيلثي فيما يلي بعض الفوائد الهامة للنشاط البدني لصحة القلب في سن الشباب:

1. تقوية القلب: يساعد ممارسة التمارين البدنية على تقوية عضلة القلب، مما يعزز قدرته على ضخ الدم بكفاءة عالية وتحسين الأداء القلبي.

2. تحسين الأوعية الدموية: يعمل النشاط البدني على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. يؤدي ذلك إلى تعزيز تدفق الدم وتوزيع الأكسجين والمغذيات إلى الأعضاء والأنسجة بشكل أفضل.

3. خفض ضغط الدم: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقليل ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطورة رئيسي للأمراض القلبية.

4. تحسين مستويات الدهون في الدم: يمكن للتمارين البدنية المنتظمة أن تساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من تكون الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية.

5. السيطرة على الوزن: يساعد النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، مما يسهم في الحفاظ على وزن صحي ومنع السمنة. الوزن الزائد يعتبر عامل خطورة للأمراض القلبية.

يجب أن يتم ممارسة النشاط البدني بانتظام وباعتدال وفقًا للقدرة الشخصية والتوجيهات الطبية. من المهم التدرج في التمارين وتجنب الإجهاد الزائد. قبل بدء برنامج تمارين جديد، ينصح بالتشاور مع الطبيب أو المدرب الرياضي المؤهل.