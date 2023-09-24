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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد| تشعر بالقوة والثقة أكثر من أي وقتاً مضى

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.

برج الأسد في حظك اليوم 24/9/2023


لا يحب أصحاب برج الأسد الاكتئاب، والاقتراب من الشخصيات أصحاب الطاقة السلبية، حتى لو كانت الظروف تجبرهم على ذلك، فيحاول تغيير الموقف وتحويله إلى كوميديا، ليخفف عن نفسه الشعور بالاكتئاب.


حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

ستحتل حياتك المهنية مركز الصدارة اليوم، مع وجود الكثير من الفرص لعرض مهاراتك ومواهبك، لديك القدرة على إلهام وتحفيز الآخرين، وجاذبيتك الطبيعية ستجعل منك قائدا عظيما، سواء كنت تتطلع إلى بدء مشروع جديد، أو الحصول على وظيفة جديدة.


برج الاسد اليوم ماليا


برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.


برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

الحب يخيم على حياتك اليوم، مع وجود الكثير من الفرص الرومانسية، سواء كنت أعزبا أو مرتبطا، ستشعر بالاحتضان الدافئ للعاطفة والتواصل، مع كل من حولك، مع شعور بالبهجة يأتى من الوقوع فى الحب.


برج الأسد اليوم صحيا

صحتك هى ثروتك واليوم ستشعر بالقوة والحيوية والطاقة، وسيساعدك حماسك الطبيعى للحياة وموقفك الإيجابى على التغلب على أى تحديات صحية، وستجد نفسك تشعر بمزيد من القوة والثقة من أى وقت مضى.


برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تدور الفترة المقبلة حول الاستفادة من الأسد الذى بداخلك وإطلاق العنان لإمكاناتك الكامنة، لديك القدرة على تحقيق أشياء عظيمة، ولا شىء يمكن أن يقف فى طريقك عندما يكون لديك الإصرار والشغف الذى يأتى مع كونك من برج الأسد، ثق بغرائزك، واتبع قلبك، واتبع ما تريد بكل القوة والشجاعة التى تمتلكها.

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