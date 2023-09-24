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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: إحالة 774 موظفاً بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أن الحملات التفتيشية لقطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة، أسفرت خلال عام عن إحالة 774 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية )  والشئون القانونية .

 

وأشار إلى أن لجان التفتيش رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها قطع المرافق عن بعض المبانى المخالفة، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضى أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة بسبب شكاوي بعض المواطنين وسوء حالة النظافة في بعض المناطق ، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور علي بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ، وقد قام القطاع بالمرور علي 192 مركز تكنولوجي بالمحافظات ، موضحاً انه ترتب على هذه الزيارات ، حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات ، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري ، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة  وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة .

 

هشام امنة وزير التنمية المحلية موظفا بالإدارة المحلية لمحافظات قطاع التفتيش

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