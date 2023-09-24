عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الإهمال الطبى.. حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لطبيبة بقنا

محكمة قنا
محكمة قنا

قضت محكمة جنح قنا الجزئية،  بحبس طبيبة بقسم الاستقبال في مستشفى قنا العام 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي وتسببها في بتر ساق مريضة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الواحد، رئيس المحكمة، وبحضور محمد سليمان، وكيل النيابة، وسكرتارية عقاد متولى.

 

تعليم قنا تكرم 75 من طلاب وطالبات الشهادات العامة بفرشوط

بمساحة 20.000 متر مربع.. بدء إجراءات إنشاء مستشفى قوص الجديد في قنا

 

ترجع وقائع القضية لـ شهر مارس 2021 بدائرة قسم قنا ، حيث تسببت الطبيبة “ف” فى إحداث إيذاء للمجني عليها  “آ. س. ح”،  وترتب على ذلك إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة عبارة عن بتر ساقها.

 

وتبين من التحريات، أن الطبيبة تعمل باستقبال مستشفى قنا العام، قامت بتركيب القسطرة الطبية دون استخدام جهاز الدوبلار، ما أدى إلى إلحاق ضرر للمجني عليها ، ببتر ساقها بسبب الإهمال الطبي.

أحيلت القضية لمحكمة جنح قنا الجزئية، والتي قضت بحبس الطبيبة 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه وإلزامها بدفع مصاريف المحاماة بتهمة الإهمال الطبى.

 

قنا الجزئية حبس طبيبة مستشفى قنا العام تهمة الإهمال بتر ساق مريضة عاهة مستديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات دولار

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تصرف مثير من شيكابالا تجاه سيف جعفر بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدون أجر .. قنا الجديدة تعلن عن وظيفة حانوتى للعمل بمقابر المدينة

إنشاء محور جديد للقطار الكهربائي السريع والسيارات أعلى النيل بمدينة قنا

ترشيحاتنا

التعاون مع شركات صينية لإنشاء محطات طاقة نظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة|تفاصيل

قرار جديد ضد متهمين بإنهاء حياة سائق تاكسي ودفن جثته بمقابر الخليفة

نهاية الربع الثالث.. الأهلي يتأخر 53-59 أمام جولدن بولز في كأس العالم للسلة

وزير الخارجية السعودي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن وإنهاء الصراعات في المنطقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي إطلاق نار بأمريكا

ذكرى المولد النبوي.. رقصت له الأملاك رائعة بصوت حفيد السلطان التوني| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ