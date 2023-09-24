التصريح بدفن جثمان سيدة سقطت من شرفة منزلها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة ربة منزل لقى مصرعها إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار بشبرا الخيمة أثناء قيامها بتركيب ستارة بشرفة المنزل بشقتهم .

وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد مصرع فتاة إثر سقوطها من علو بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "و ن أ"، 21 سنة، ربة منزل، بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار، أثناء تركيبها ستارة للشرفة، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ولقيت مصرعها على الفور.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.