خاص| رئيس المصريين الأحرار يرد على انتقادات المعارضة بشأن ديون مصر

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المعارضة المتصدرة المشهد والصوت العالي اليوم، خاص التي تهاجم الدولة في الجزء الخاص بالقروض، مخطئة تماما.

العبرة بحجم القرض والدين

وأضاف “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد، أنه ليست العبرة بحجم القرض والدين، ولكن العبرة فيما استخدمه القرض، اليابان بها ديون أكثر من مصر، وأمريكا أيضا، لا توجد دولة ليس عليها قروض، فمصر استخدمت القروض من أجل إنشاء مشروعات لها عوائد اقتصادية كبيرة، على سبيل المثال، القرض الذي وقعته وزارة الكهرباء لتمويل المكون المحلي لمحطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية، تمنح مصر 80% من الطاقة الكهربائية؛ لأن المحطات القديمة إنتاجها ضعيف، وتستهلك كميات طاقة كبيرة جدا.

وأوضح الدكتور عصام خليل، أن هناك معارضة بمصر ليست موضوعية، فالموضوعية تضع حلولا تتناسب مع قدرة الدولة، فلا يمكن أن نضع حلولا غير قابلة للحل أو خارج مقدرة الدولة على تنفيذها.

وضرب الدكتور عصام خليل مثلا بحزب المصريين الأحرار، قائلا إن الحزب يرى أن إيرادات السياحة لا تتناسب مع مقومات مصر السياحية المختلفة، و12 مليون سائح في مصر، رقم لا يليق بهذه المقومات، فالحزب طرح مقترحاته داخل الحوار الوطني، والحلول، في ضوء الإمكانيات المتاحة؛ لزيادة دخل السياحة، والتي منها، التسويق الخارجي للسياحة، والاستعانة بشركات br، جزء منها يخاطب آسيا، وآخر أوروبا، وآخر أمريكا، ومن الممكن الاتفاق معه على نسبة من الإيرادات السياحية، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالسياحة.

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان