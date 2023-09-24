عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خاص| رئيس المصريين الأحرار يرد على انتقادات المعارضة بشأن ديون مصر

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

قال  الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المعارضة المتصدرة المشهد والصوت العالي اليوم، خاص التي تهاجم الدولة في الجزء الخاص بالقروض، مخطئة تماما.

 العبرة بحجم القرض والدين 

وأضاف “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد، أنه ليست العبرة بحجم القرض والدين، ولكن العبرة فيما استخدمه القرض، اليابان بها ديون أكثر من مصر، وأمريكا أيضا، لا توجد دولة ليس عليها قروض، فمصر استخدمت القروض من أجل إنشاء مشروعات لها عوائد اقتصادية كبيرة، على سبيل المثال، القرض الذي وقعته وزارة الكهرباء لتمويل المكون المحلي لمحطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية، تمنح مصر 80% من الطاقة الكهربائية؛ لأن المحطات القديمة إنتاجها ضعيف، وتستهلك كميات طاقة كبيرة جدا.

وأوضح الدكتور عصام خليل، أن هناك معارضة بمصر ليست موضوعية، فالموضوعية تضع حلولا تتناسب مع قدرة الدولة، فلا يمكن أن نضع حلولا غير قابلة للحل أو خارج مقدرة الدولة على تنفيذها.

وضرب الدكتور عصام خليل مثلا بحزب المصريين الأحرار، قائلا إن الحزب يرى أن إيرادات السياحة لا تتناسب مع مقومات مصر السياحية المختلفة، و12 مليون سائح في مصر، رقم لا يليق بهذه المقومات، فالحزب طرح مقترحاته داخل الحوار الوطني، والحلول، في ضوء الإمكانيات المتاحة؛ لزيادة دخل السياحة، والتي منها، التسويق الخارجي للسياحة، والاستعانة بشركات br، جزء منها يخاطب آسيا، وآخر أوروبا، وآخر أمريكا، ومن الممكن الاتفاق معه على نسبة من الإيرادات السياحية، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالسياحة.

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. وواقعة إيفر جيفن تشهد على ذلك

خاص| رئيس المصريين الأحرار يرد على انتقادات المعارضة بشأن ديون مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ