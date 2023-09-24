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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: المعارضة في مصر ليست موضوعية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يجوز فرض شروط على الحوار الوطني، فالدولة عندما دعت له لم تكن مضطرة لذلك، ودعوة الدولة له لتأكيد مبدأ الجمهورية الجديدة ومشاركة الجميع للخروج بنتائج تستهدف المصلحة العليا للوطن.

كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟

وأضاف “خليل” فى حوار لـ" صدى البلد"، أن هناك معارضة بمصر ليست موضوعية، فالموضوعية تضع حلولا تتناسب مع قدرة الدولة، فلا يمكن أن نضع حلولا غير قابلة للحل أو خارج مقدرة الدولة على تنفيذها.

وضرب الدكتور عصام خليل مثلا بحزب المصريين الأحرار، بأن الحزب يرى إيرادات السياحة لا تتناسب مع مقومات مصر السياحية المختلفة و12 مليون سائح في مصر رقم لا يليق بهذه المقومات، فالحزب قام بطرح مقترحاته داخل الحوار الوطني والحلول في ضوء الإمكانيات المتاحة لزيادة دخل السياحة والتي منها التسويق الخارجي للسياحة والاستعانة بشركات br جزء منهم يخاطب آسيا وآخر أوروبا وآخر أمريكا، ومن الممكن الاتفاق معه على نسبة من الإيرادات السياحية بالإضافة إلى تدريب العاملين بالسياحة.

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان
الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

 

الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار مع الزميل حسن رضوان

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