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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات "دستوري"

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني، تؤكد متابعته الجيدة لمخرجات الحوار والجدية في تنفيذ ما يتم داخل الحوار لمصلحة الوطن ويتصدى للشائعات التي تطعن في الحوار الوطني ومصداقيته من جانب أهل الشر.

مد الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف “خليل” فى حوار لـ" صدى البلد"، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الإفراج عن المحبوسين أيضا تؤكد حرصه الدائم عن إعطاء فرصه جديدة لهؤلاء المحبوسين للاندماج مرة أخرى في الوطن ومن ضمنهم الغارمات ، فضلا عن استجابة الرئيس لمد الإشراف القضائي على الانتخابات وهو ليس ضد الدستور، لأن الدستور نص على مدة الإشراف القضائي 10 سنوات ولكن لم يمنع تجديدها ومن حق مجلس النواب مدها.

وتابع حديثه قائلا":"الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول جميع المقترحات الخاصة باللجان الأولى بالحوار الوطني وقام بإحالتها للوزارات ومجلس النواب للنظر فيها".
 

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