المصريين الأحرار لصدى البلد: نطالب بوجود وزير اقتصاد عقب انتخابات الرئاسة المقبلة

كشف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مطالب الحزب عقب الفور فى انتخابات الرئاسة 2024، قائلا: "مطلبنا الرئيسي هو الحفاظ على كيان مصر ووضع الدولة خلال الـ 6 سنوات القادمة في أيد أمينة".

تغير سياسة الحكومة وضع رؤية جديدة

وأكد “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن حزب المصريين الأحرار يرغب فى تغير سياسة الحكومة وضع رؤية جديدة و أهمية وجود وزير للاقتصاد وبعض الوزارات نرغب أن يتم دمجها بأخرى مثل دمج وزارة الزراعة والري لتصبح الزراعة والري ويتفرع منها مساعد لوزير الزراعة وآخر للري لتفعيل دورها بشكل أقوي وتحقيق التعاون والتنسيق.



وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار بإجراء إعادة كاملة للتشريعات والقوانين وبالتحديد في الجزء الاقتصادي لضمان شعور المواطن بالإنجازات الاقتصادية التي تمت خلال الآونة الأخيرة، لافتا الى أن جميع القوانين الاقتصادية بما فيها التعليم والصحة تخضع للنظم الاشتراكية البحتة وبعد ذلك جاءت مرحلة الرئيس الراحل أنور السادات التى قامت بتحويل مصر إلى الرأسمالية فلقوانين الاشتراكية تم تعديلها لرأسمالية في مجال الاقتصادي فأصبح هناك خلط بين ذلك والذي، وفي عصر الرئيس الراحل مبارك أصبحت الأمور في ركود تام جدا فالذى كان فعالا أصبح غير فعال وذلك كان سببا في تغيرات 2011.



ويرى حزب المصريين الأحرار أن هذه القوانين الكثيرة المتشعبة هي أكبر عائق للتنمية ونحتاج إلى قوانين بسيطة في مجال الاستثمار والقضاء وقانون الأحوال الشخصية أبرزها بالوصايا والولاية والرؤية يجب وضع حلول لها لتسريع البت في هذه القضايا وهذا مثال مجتمعي.



وتابع حديثه بالنسبة للمثال الاقتصادي أو الصناعي عندما ترغب في إنشاء مصنع تجد أن هناك عددا كبيرا من الهيئات التي ينبغي أخذ موافقات منها مما يجعل هناك عزوف من المستثمرين ونأمل أن سياسة وزارة المالية تركز على دمج القطاع غير رسمي ونأمل أيضا فتح الباب للاستثمار الخاص والقطاع الخاص في مجال الصحة والتعليم لأن الدولة مع الزيادة السكانية الكبيرة هناك زيادة فى نسب السكان منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد من 2014 إلى اليوم، وصل لـ 22 مليون نسبة تقريبا وحسب التوقعات في 2050 مصر توصل لـ 190 مليون نسبة أي سوف تزيد حوالي 47 مليون نسبة وذلك العدد يعادل عدد سكان إسبانيا وهذه أجزاء من الأمور التي نرغب في تغيرها داخل مصر.



وأكد الدكتور عصام خليل ضرورة وجود استثمارات في الصحة من القطاع الخاص لمواجهة الزيادات السكانية الكبرى ولتخفيف الأعباء على الدولة بإنشاء مستشفيات ومدارس جديدة في الصحة فيجب إعطاء حوافز اقتصادية للمستثمرين لإنشاء هذه المستشفيات والمدارس عن طريق إعطاء إعفاءات من الضرائب 10 سنوات أو 5 سنوات وفي المقابل ستكون أسعار الخدمات يكون لها سقف.



وشدد أيضا على إعداد دراما تعيد الأسرة المصرية لسابق عهدها حول كيفية احترام الصغير للكبير والكبير كيف يحتوي الصغير وينبغي أن يكون هناك دراما وطنية أيضا على غرار رأفت الهجان والاختيار وفيلم الممر وذلك لقي إقبالا كبيرا من المواطنين بالإضافة إلى أهمية وجود دراما دينية لتصحيح المفهوم وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان كما دعا الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني وذلك ما نأمله.

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان



الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان



الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان

