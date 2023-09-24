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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا مدارس

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض أهلا مدارس بميدان العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين.

وذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

والتوسع في تنظيم المعارض لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

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وأعرب "الفقي" عن شكره لجميع المشاركين في المعرض والقائمين عليه، مشيرا إلى أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها من "شنط، وملابس، وكراسات، وأقلام"، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%.

ولفت إلى أن المعرض يأتي في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السوهاجية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمعرض، كما تفقد عارضي السلع الغذائية والتموينية، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المعرض، واطمأن منهم على جودة المنتجات المعروضة، ومدى رضاهم عن الأسعار بالمعرض، ونسب التخفيضات، موجهًا مسئولي الغرفة التجارية، ومديرية التموين، بالتوسع في إنشاء معارض أهلا مدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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