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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلغت 84 مليون جنيه إسترليني..صور الأقمار الصناعية تكشف حجم خسائر القوات الروسية

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

يبدو أن المواقع الدفاعية الروسية على الحدود الأوكرانية خالية، ما يظهر حجم الخسائر التي منيت بها قوات بوتين.

تظهر صور الأقمار الصناعية أن معاقل القوات الروسية على الحدود الأوكرانية تبدو فارغة مع تزايد الخسائر الروسية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تقتحم فيه القوات الأوكرانية الخطوط الروسية في فيربوفي، غرب زابوريزهيا. منذ يونيو، تشن كييف هجوماً مضاداً عنيفاً أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين.

أصدر مركز المقاومة الوطنية في أوكرانيا صورًا عبر الأقمار الصناعية من منطقة كورسك في روسيا على حدود أوكرانيا والتي يبدو أنها تظهر مواقع دفاعية مهجورة مع إرسال الجنود إلى قتال عنيف على الجبهتين الجنوبية والشرقية.

وأفاد المركز: 'تظهر أحدث بيانات الاستطلاع الجوي أن جميع المعاقل تقريبًا مهجورة، ومعظمها ممتلئ بالشجيرات'.

وتم بناء التحصينات الزائفة بتكلفة 10 مليارات روبل (حوالي 84 مليون جنيه إسترليني)، وفقًا للمركز الذي قال إنه كان لا بد من التخلي عنها عندما تم إرسال الجنود الروس للقتال في زابوريزهيا ودونيتسك.

إن الافتقار إلى الدفاعات الحدودية قد يجعل الوطن الروسي عرضة لأنواع الغارات التي تشنها الجماعات الروسية المنشقة التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام.

وأدت الغارات التي شنتها مجموعات مثل فيلق حرية روسيا على منطقة بيلغورود الروسية المجاورة إلى إعادة الحرب إلى الوطن بالنسبة لبوتين وكذلك الروس الذين يعيشون في المنطقة.

وفي تطور يسلط الضوء على القتال العنيف على الخطوط الأمامية، يبدو أن القوات الأوكرانية اخترقت الخطوط الدفاعية الروسية في فيربوف بإقليم زابوريزهيا.

تعرضت البلدة لهجوم من قبل قوات كييف أثناء محاولتها توسيع اختراقها بالقرب من مستوطنة روبوتاين القريبة التي تم الاستيلاء عليها.

وقال معهد دراسة الحرب (ISW) - وهو مركز أبحاث يغطي الحرب في أوكرانيا - إنه الآن 'مستعد لتقييم أن القوات الأوكرانية اخترقت التحصينات الميدانية الروسية غرب فيربوف'.

ومع ذلك، حذرت ISW من أن هذه ليست آخر الدفاعات الروسية المعدة في المنطقة، ولم يكن من الواضح مدى سرعة تحرك قوات كييف بعد الاستراحة.

وفي أماكن أخرى من البلاد، وردت تقارير عن تكبد القوات الروسية خسائر فادحة.

واعتبرت السيطرة الأخيرة على كليششيفكا وأندرييفكا - القريتين الواقعتين على أرض مرتفعة بالقرب من باخموت - بمثابة إنجاز رئيسي على الجبهة التي شهدت بعضاً من أعنف المعارك في الحرب.

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