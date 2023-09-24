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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلاب الجامعات يكشفون أسباب تأييدهم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

صدى البلد

وجه عدد من طلاب الجامعات المصرية، رسائل، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة المشوار والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وكشفت نورهان عبد الفضيل طالبة بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أسباب تأييدها ترشح الرئيس السيسي  لولاية جديدة، قائلة: "الرئيس قدم لنا مشاريع كثير، ونحن فرحين بدعمه لنا، من كام سنة لم نحظ بأي دعم، وأهلي كانوا بيقولوا الشباب مابيشتغلوش، ولكن بفضل الرئيس بنطلع تدريب، لينا أولوية نشارك في كافة المجالات والمشاريع".

وأشارت إلى أنها الآن متطوعة في مؤسسة حياة كريمة، معلقة: "مشروع ضخم جدًا، والفضل للرئيس، حياة كريمة بيقدم خدمات كثيرة، في محافظة الإسماعيلية، في مركز القنطرة شرق، رأيت بعيني قناة السويس الجديدة، المزارع السمكية والطرق والأنفاق، ومكناش بنقدر نتحرك بسبب الإرهاب، بعد العملية الشاملة لتطهير سيناء في القنطرة شرق بقى حاجة تانية خالص".

مشوار طويل في الإنجازات

وقال الطالب أحمد وليد من كلية التجارة جامعة السويس، عن أسباب تأييده لترشح الرئيس السيسي، إن الأوضاع على الأرض تتحسن كثيرًا، ونحتاج أن تتجدد فترة رئاسته، لأننا رأينا في عهده مشاريعا كثيرة، مثل العاصمة الإدارية، تطوير السياحة، حفل نقل المومياوات، لازم يكمل وياخد فترة، لأن له مشوار طويل في الإنجازات".

وأوضحت مريم الشريف من كلية الآداب جامعة قناة السويس، أنها تدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة، لاستكمال مسيرة التقدم التي بدأها من 2014، مردفة: "عمل مشروعات عملاقة، مدن جديدة، مستشفيات، قناة السويس الجديدة، لا ننسى القضاء التام على الإرهاب".

السيسي قدوة لها

وأشارت إلى أن استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، جعلتها تتمنى أن تكون ضابطا في القوات المسلحة لأن الرئيس السيسي قدوة لها.

وأردفت: "الرئيس السيسي تبنى قدرات الشباب حتى في 2016 أعلنه عام الشباب، قدم حاجات كثير للشباب، منها برنامج دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وتخصيص نسبة من الأراضي للشباب".

واختمت: "أنا كـ بنت، شايفة إن ليا مستقبل، أعرف أحقق أحلامي وأهدافي، اليوم المرأة تتولى مناصب قيادية سياسية في مصر، بعدما كانت نسبتها في مجلس النواب 5%، بقت 25%".

طلاب الجامعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد الباز ترشح الرئيس السيسي حياة كريمة العاصمة الادارية الشباب

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