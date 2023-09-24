الطريقة الجازولية: تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وطنية

أصدر الشيخ سالم جابر الجازولي شيخ الطريقة الجازولية بيانا بيانا أكد فيه دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة.

وقال «الجازولي» أن تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، التي بدأت على كافة المستويات وفي جميع المجالات منذ توليه المسئولية عام 2014.

وأضاف شيخ «الجازولية» أن استمرار دعم الرئيس السيسي يهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة للمواطنين؛ ولترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة والتي تستهدف تحقيق آمال وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل لما يمتلك من رؤية سياسية مستقبلية قادرة على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين وحماية الأمن القومى بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم .