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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناقشة ساخنة بين صاحبة مقترح عودة العصا للمدارس ولميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت أمل عبد الحميد، النائبة البرلمانية إن مقترح عودة الضرب بالعصا  في المدارس بشكل غير مبرح هو محاولة لإعادة القيم والأخلاق للطالب لان المجتمع الشرقي وديننا الإسلامي يرفض تدهور السلوكيات.

وأضافت "عبد الحميد"، في مداخلة عبر برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON”، "المنظومة الحديثة في  الفترات الأخيرة وإتباع النظم الغربية في علاج الصحة النفسية للطلاب في المدارس  المصرية  انعكس بالسلب على سلوك الطالب حتى في احترامه لأسرته ومن ثم إعادة فرض احترام المعلم على تلاميذه عبر عودة  الضرب غير المفرط  وهو أمر الان  يحدث في ولايات   أمريكية وفي التشريعات البريطانية".
وأوضحت أنها لا تطالب أن يكون الضرب مبرحاً وأن يتم تعيين المدرسين بعد وجود اختبارات تقييم نفسي لهم لمنع إساءة استخدام أدوات العقاب المقترحة ومن ضمنها عودة "العصا".

وفي مناقشة ساخنة مع الإعلامية لميس الحديدي وجهت لها، سؤالاً “هل تعرضتي للضرب وانتي صغيرة؟”

لترد النائبة “نعم، كان مدرستي تقوم بضربي ولكنها تحبني وكنت أحبها وأخشاها ولا أنزعج من منها لاني أعرف أنها تحبني”، لترد الحديدي ساخرة “يعني حضرتك عاوزة ترجعي الضرب للمدرسة  ونعمل تست نفسي للمدرس نشوف هيدي كام ضربة ؟”.

وردت النائبة “اقتراحي وضع ضوابط للضرب في المدارس بمعنى استخدام العصا للترهيب والتخويف للطالب وإعطاء فرصة للمدرس للسيطرة على أدائه وأداء المنظومة التعليمية داخل الفصل وهو أسلوب تربينا عليه”.

وعقبت لميس الحديدي "لا يجب العودة للوراء، ويجب تحديث سبل التربية.. والضرب مش هيربي أجيال في المدارس".

الضرب بالعصا المدارس أمل عبد الحميد البرلمان الإعلامية لميس الحديدي

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