محافظ شمال سيناء يعلن إعادة بناء المدارس المتضررة من الأعمال الإرهابية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الكهرباء تعتبر أساسًا للحياة في شمال سيناء، ولهذا تحملت الدولة تكاليف بنية تحتية جديدة للمباني في المدن والقرى بهدف توصيل المرافق الكهربائية إلى جميع المنازل.

وأضاف عبد الفضيل شوشة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة عن شمال سيناء، أن جميع الأهالي الذين يعودون إلى منازلهم في شمال سيناء سوف يجدون أغراضهم جاهزة: "الذين سيعودون إلى منازلهم سيجدون جميع ممتلكاتهم في حالة جيدة".

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه سيتم إعادة بناء المدارس التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لتطوير العملية التعليمية، باستخدام أحدث الأساليب التعليمية المتاحة.