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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بتوجيهات الرئيس.. لا سماح لأي أجنبي بالاقتراب من أراضي سيناء مرة أخرى

صدى البلد

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات للأهالي في شمال سيناء، وأكد أنه لن يسمح لأي أجنبي بالاقتراب من أراضي سيناء مرة أخرى. شدد اللواء شوشة على أن الرئيس أكد بأنه "مفيش مخلوق أجنبي هيدوس أرضنا تاني".

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي بثته قناة صدى البلد، أشار اللواء شوشة إلى أهمية دور القوات المسلحة في تحرير شمال سيناء من الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك. وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة.

كما أكد اللواء شوشة أنه تم تحديد قيمة عادلة لتعويض الأهالي عن أملاكهم وأراضيهم التي أصيبت خلال الأحداث الأمنية، وأشار إلى أن هناك لجان تعمل على تحديد أحقية كل مواطن في تلك التعويضات.

وفيما يتعلق بتنمية المنطقة، أوضح اللواء شوشة أن هناك جهودا جارية لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والزراعة. تم أيضا حفر عدد من الآبار وإنشاء محطات تحلية المياه لتوفير المياه النقية للسكان.

واختتم اللواء شوشة بالتأكيد على أهمية الأمن والاستقرار في شمال سيناء ودور الأهالي في تحقيق هذا الهدف، مشددا على أن المنطقة باتت آمنة ومستعدة للتنمية والاستثمار.

 

الإعلامي أحمد موسى الأمان والاستقرار التنظيمات الإرهابية الرئيس السيسي القوات المسلحة البنية التحتية

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