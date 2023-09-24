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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرنسية كارولينا تقرر الإقامة بالقاهرة وتستعد لإطلاق أعمال باللهجة المصرية بعد نجاح بمبي

صدى البلد

قررت المطربة الاستعراضية الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل الإقامة بشكل دائم بمصر خاصة بعد تألقها في أحياء العديد من الحفلات والسهرات الضخمة التي أقيمت طوال صيف 2023 بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والتي خطفت فيها الأنظار بمشاركة نجوم الأغنية تامر حسني وأحمد سعد وإيهاب توفيق وحسن شاكوش والتيك توكر الألماني نويل.


كما تسعد كارولينا ومدير أعمالها جورج جان لإطلاق المزيد من أغانيها الاستعراضية المميزة باللهجة المصرية خاصة مع نجاح أولى اغانيها باللهجة المصرية في كليب "بمبى" مع اللبناني جاد شويري التي تشع بهجة حيث  اشتق اسمها من اغنية "الحياة بقى لونها بمبى" السندريلا سعاد حسني .. بالإضافة الى اشادة الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بصوتها وأدائها الاستعراضي خلال تقديمها لأغنية " لو كنت نسيت" مع النجم تامر حسني بإحدي فقرات حفله بمهرجان العالم علمين وهي من أنجح أغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.


وشاركت كارولينا مؤخرا في إحياء حفل زفاف ضخم في ختام صيف 2023 بالساحل الشمالي بمشاركة النجم أحمد سعد وعقب الحفل اتفقا على أن يقدما عملا مشتركا خلال الفترة القادمة.

وخطفت كارولينا الأنظار في معظم سهرات الساحل الشمالي التي شاركت في إحيائها أو كضيفة مع  النجوم إيهاب توفيق وحسن شاكوش والتيك توكر العالمي نويل.


و تألقت كارولينا العام الماضي في إحياء العديد من السهرات الغنائية الغردقة بحضور جمهور من من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ممن تفاعلوا علي اغانيها الاستعراضية التي قدمتها بعدة لغات.

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