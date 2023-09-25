تطور خطير.. أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في 4 مناطق وإطلاق صافرات الإنذار

أعلنت 4 مناطق في أوكرانيا، اليوم الأثنين، التأهب الجوي، بحسب مصدر الإنذار الرسمي بالغارات الجوية في البلاد.

وسمعت إشارة الإنذار الجوي في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد ونيكولاييف وأوديسا، وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقتي زابوروجيا وخيرسون.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن تنبيه جوي عدة مرات ثم تم إلغاؤه في عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا.

أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود وموقع عمليات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كاخوفكا في منطقة خيرسون على مدار 24 ساعة.

وأضافت وسائل الإعلام: "من خلال توجيه ضربة في منطقة كاخوفكا، دمرت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية مستودعًا للوقود ومواد التشحيم وموقع عمليات لوحدة أوكرانية، مما أدي إلى القضاء على 4 جنود أوكرانيين، وإصابة 5 بجروح بدرجات متفاوتة الخطورة".

وفي منطقة الجزيرة، تم القضاء على موقع تمركز أوكراني، وفي منطقة خيرسون، تم القضاء على قارب و5 جنود أوكرانيين ومدفعي هاون عيار 120 ملم مع الطاقم والذخائر ومدفع هاوتزر M777.