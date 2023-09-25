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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحنا معاك يا ريس.. أهالي سوهاج يرفعون صور السيسي ويهتفون دعمًا له

صدى البلد

"بنحب الرئيس السيسي وبندعمه لأنه عمل الجمهورية الجديدة وبدأها ومحدش هيعرف يكمل مسيرته غيره"، بهذه الكلمات بدأ فهد بلوم، أحد أبناء مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، في بثًا مباشرًا عبر صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأوضح فهد بلوم، أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانتخابات الرئاسة 2024، لتولي الحكم فترة ثالثة؛ من أجل استكمال ما بدأه الرئيس السيسي من مشروعات تنموية وحضارية عظيمة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة لن يستطع أحدًا أن يُكملها ويستمر بها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ليظهر شباب وأبناء محافظة سوهاج وخاصة أبناء قرية بني حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، في صورة مُبهرة يحملون صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتافاتهم تتعالى "تحيا مصر تحيا مصر.. بنحبك ياريس.. إحنا معاك ياريس".

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وقال محمد حمادة، أمين أمانة الشباب بحزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، إنه يدعم الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا لما له من مشوارٍ عظيم يشهد له منذ توليه رئاسة الجمهورية إلى وقتنا الحالي، حيث جعل عشوائيات مصر تترعرع وأنشأ عمارات سكنية باهرة مُزدهرة.

 

وعلى هذا النمط يرصد لنا بيشوي ممدوح، أمين أمانة العلاقات العامة والإعلام بحزب حماة الوطن بسوهاج، في عدة نقاط ما جعله يقف مُتفانيًا في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتولي فترة رئاسية مُقبلة، "الرئيس السيسي ابتكر مبادرة حياة كريمة اللي استهدفت القرى والعشوائيات ودخلت مياه وصرف صحي لقرى محدش فكر فيها ولا شافها من يوم ما اتوجدت على الأرض".

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واستكمل حديثه قائلًا:" الرئيس عبدالفتاح السيسي انشأ كباري ضخمة خففت من الزحام المرورية على مستوى محافظات الجمهورية وفي محافظة سوهاج بوجه الخصوص شهدت في فترة تولي الرئيس السيسي الرئاسة انشاء عدة كباري كان أهمهم كبري الثقافة غرب سوهاج بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه وكبري البلينا العلوي بتكلفة 257 مليون جنيه".

 

وهتف الأهالي رافعين صور الرئيس: " تحيا مصر تحيا مصر.. احنا معاك ياريس.. بنحبك يا سيسي"، حيث قال الشاب العشريني حازم بلوم، ابن مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أنه يدعم الرئيس السيسي لتولي الحكم فترة ثالثة؛ لاستكمال ما بدأه مع المصريين من مشروعات ضخمة رفعت من شأن المواطن المصري والريفي بوجه الخصوص.

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